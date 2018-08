Cidades Avião de pequeno porte cai e deixa quatro feridos em Planaltina de Goiás De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, quatro pessoas estavam na aeronave e ficaram em estado gravíssimo. Diferentemente do que havia sido informado inicialmente pela corporação, não houve mortes no local

Atualizado às 17h52 de 01/08/2018 Um avião de pequeno porte caiu em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), nas proximidades do distrito de São Gabriel de Goiás, na tarde desta quarta-feira (1º). O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBM-GO) está atendendo a ocorrência. Segundo a corporação, quatro pessoas estavam na aeronave e estão em estado gra...