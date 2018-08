Cidades Avião da Força Aérea dos Estados Unidos pousa em Goiânia e chama atenção Imagens da aeronave no terminal de Goiânia despertaram muita curiosidade nas redes sociais

Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos pousou na noite de quinta-feira (02), no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, e despertou muito interesse nas redes sociais. De acordo com a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), a aeronave, um Hércules C130J, fez uma escala em Manaus (AM) e o destino final é a capital goiana...