Cidades Avião com o DJ Alok derrapa e sai da pista no aeroporto de Juiz de Fora Nos Stories do Instagram, o artista escreveu 'Nascemos de novo'; oito pessoas estavam na aeronave; causa do acidente com o avião não foi divulgada

O DJ Alok passou por um grande susto na tarde deste domingo (20). O avião em que ele estava derrapou e saiu da pista durante a decolagem do Aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora, em Minas Gerais. O acidente não deixou feridos e a assessoria do artista comunicou que ele passa bem. De acordo com o site de notícias G1, a aeronave, um Cessna modelo 560X, prefixo PR-AAA...