Cidades Avenida São Paulo, em Aparecida de Goiânia, deve ser liberada na próxima terça-feira O local está bloqueado para a construção do viaduto João Antônio

A Avenida São Paulo, no sentido Serrinha, em Aparecida de Goiânia, deve ser liberada na terça-feira (12), informou a Secretaria de Infraestrutura do município. As obras no local iniciaram no dia 22 de maio para a construção do Viaduto João Antônio que visa desafogar o tráfego da Avenida São Paulo. “É importante esclarecer que em nenhum momento da obra o trânsito nas du...