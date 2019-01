Vida Urbana Avenida Igualdade, no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia vai receber obras de esgoto sanitário As intervenções serão executadas pela Saneago e BRK Ambiental com previsão de conclusão em 60 dias.

A principal avenida do Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, a Igualdade, vai receber a partir de segunda-feira (21) obras de esgotamento sanitário. As intervenções serão executadas pela Saneago e BRK Ambiental com previsão de conclusão em 60 dias. Serão construídos dois quilômetros de rede. A medida integra as ações de expansão dos serviços de esgoto sanitário no m...