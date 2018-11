Cidades Avenida Goiás é a mais completa de Goiânia Especialistas apontam a via mais emblemática da capital como a mais adequada para a segurança viária. Por outro lado, Avenida Anhanguera é vista como a mais incompleta

A Avenida Goiás, no Centro, é considerada por seis de nove especialistas ouvidos pelo POPULAR, como a rua mais completa de Goiânia. Apesar de muitos problemas a serem resolvidos, a via ganhou o posto de melhor entre as principais avenidas da capital em razão de sua arborização, as calçadas largas, o corredor exclusivo para o transporte coletivo e o canteiro central, com a ...