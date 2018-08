Cidades Avanço das cidades afeta regularidade e distribuição, diz meteorologista Concentração de concreto e asfalto além da redução de florestas em função da expansão urbana e fronteira agrícola favorecem transformações no comportamento hídrico

Chefe do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de Goiás e Tocantins, Elizabete Alves Ferreira, explica que o volume de chuvas e os ciclos atmosféricos ocorrem independente da ação humana. “Essa variação dos índices pluviométricos, com anos de mais chuvas ou não, sempre vai ocorrer.” Assim mesmo, a ação humana com a expansão urbana e destruição da vegetação, com ...