Cidades Avó, mãe e filha morrem após carro cair de uma ponte na BR-290 Chovia muito no momento do acidente

Três mulheres da mesma família morreram na madrugada do último domingo (24), em Caçapava do Sul, 259 km de Porto Alegre. Elas estavam em um Honda HRV, quando por volta das 0h30, o veículo saiu da pista e caiu de uma ponte. As informações são do Gauchazh. Chovia muito no momento, mas ainda não há confirmação da causa do acidente. As vítimas foram identificadas como Otília Montagner Zago, de 92 anos, Elisete Zago Antoniazzi,...