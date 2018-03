Auxiliares de atividades educativas se manifestam em Goiânia pelo pagamento de incentivo funcional

Mais de 300 auxiliares administrativos se manifestaram na manhã desta segunda-feira (5) no Setor Leste Universitário, cobrando da Prefeitura de Goiânia o pagamento do Adicional de Incentivo Funcional, no valor 30% sobre o salário vigente. O montante exigido é referente ao que está previsto na Lei 9.637 de 27 de agosto de 2015, mas não estaria sendo pago há 10 meses.

A manifestação conta com o apoio do Sindicato Municipal dos Servidores da Educação de Goiânia (Simsed), mas teria sido organizado de forma independente pelos servidores por meio das redes sociais. A Polícia Militar não fez o acompanhamento do protesto e nenhuma ocorrência foi registrada.

Segundo a Prefeitura, o auxiliar de atividades educativas tem como atribuição auxiliar os professores nas atividades voltadas ao desenvolvimento integral das crianças e/ou educandos, responsabilizando-se pelo cuidado com alimentação, descanso e higienização dos alunos e utensílios de uso comum. O cargo prevê organização dos materiais pedagógicos e equipamentos utilizados nas aulas e oficinas.

Por nota, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) declarou que a administração municipal está se esforçando para manter o pagamento do funcionalismo em dia e que, "assim que tiver recurso disponível, o incentivo funcional será pago". Confira a nota na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) informa que o direito de manifestação é resguardado pela Constituição Federal. Sobre o adicional de 30%, os ocupantes do cargo de Auxiliar de Atividades Educativas, de acordo com o Edital do Concurso Público 001/2016 e nos termos da Lei nº. 9.637/2015, *poderão* receber ainda Adicional de Incentivo Funcional. A Prefeitura de Goiânia já conseguiu reduzir o deficit financeiro e está se esforçando ao máximo para manter o pagamento do funcionalismo em dia, diferente da maioria das prefeituras brasileiras. Assim que tiver recurso disponível, o incentivo funcional será pago."