Vida Urbana Autodeclarados negros que não tiverem condição aceita pela UFG poderão concorrer na lista universal Antes, candidatos que passavam pelo sistema de cotas e que não tinham condição aceita eram eliminados, mesmo se tivessem notas para serem aprovados no âmbito geral

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) acatou o pedido do Ministério Público Federal (MPF) em Goiás e determinou que a Universidade Federal de Goiás (UFG) não exclua sumariamente do vestibular o candidato que se autodeclara negro e beneficiário do sistema de cotas, mas que depois da seleção não consegue comprovar a condição declarada. Pelo edital...