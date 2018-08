Cidades Aumenta média de mortes em confrontos em Goiás Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que entre 2014 e 2017 uma média de 5 pessoas morreram baleadas por policiais por semana no Estado. Este ano, índice é de 8,9

Cresceu número de mortes em confronto com policiais em Goiás, segundo levantamento publicado esta semana na edição especial do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De 2014 a 2017, 726 pessoas foram mortas pelas polícias goianas. No mesmo período morreram 31 policiais. Isso significa que nesse período, a polícia matou uma média de cinco pessoas por semana. Lev...