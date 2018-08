Cidades Auditor deverá elaborar relatório

A Denusa divulgou uma nota horas depois do acidente lamentando o ocorrido e informando que estava prestando assistência às vítimas e familiares. Na sede da usina, que emprega cerca de 2 mil pessoas entre lavoura e indústria, foi um dia de trabalho normal. O POPULAR tentou falar com alguém da direção, mas funcionários foram orientados a não deixar ninguém entrar. No pe...