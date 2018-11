Cidades Audiência pública analisa Documento Curricular para Goiás nesta quinta-feira Proposta elaborada por profissionais da educação das redes pública e privada será apresentado, a partir das 14 horas, em Goiânia

O Documento Curricular para Goiás (DC-GO) será analisado pela sociedade nesta quinta-feira, 29 de novembro, em audiência pública, a partir das 14 horas, no auditório do Colégio Marista, em Goiânia. Elaborada com as referências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a proposta goiana tem como objetivo Traduzir as necessidades e expectativas dos profissionais da edu...