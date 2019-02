Vida Urbana Audácia dribla segurança de prédio no Setor Oeste, em Goiânia Mesmo com sistema de proteção rígido, homens entraram sem dificuldades em prédio e assaltaram apartamento. Porteiro foi ouvido por suspeita de facilitação

Um assalto ocorrido no início da tarde desta quinta-feira (7), chamou a atenção de moradores pela audácia dos suspeitos. O crime, ocorrido em um edifício de luxo no Setor Oeste, passou despercebido por todo o forte sistema de segurança do prédio, que conta com porteiro, travas, câmeras e senhas de acesso. Dois homens passaram pela portaria e teriam afirmado serem parentes ...