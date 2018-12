Cidades Atualização do cadastro imobiliário levará ao uso da planta cheia Proprietários que atualizarem cadastro imobiliário por terem feito alterações físicas, seguindo carta da Prefeitura, vão perder desconto no valor do metro quadrado do terreno

Os proprietários de imóveis que tiverem de realizar a atualização cadastral por ter tido alterações nas características físicas dos bens vão ter um aumento no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) além do esperado. Ao indicar que houve alteração, mais que o novo cálculo do tributo com base nas novas informações, a conta será feita com o valor da Planta de Valor...