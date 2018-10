Cidades Atraso na oferta de remédio pelo SUS prejudica pelo menos 312 mil pacientes Falta de entendimento entre secretarias e ministério dificulta acesso a remédio indicado para conter crises convulsivas

Incorporado no Sistema Único de Saúde (SUS) no ano passado para controlar convulsões de bebês com síndrome congênita de zika e para tratar pacientes com epilepsia, o medicamento levetiracetam ainda não é encontrado na rede pública. O atraso na oferta é atribuído a uma falta de entendimento entre governo federal e secretarias de saúde sobre quem pagará a conta da aquisição d...