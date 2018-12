Cidades Atrações de Natal seguem até dia 25 na Praça Cívica, em Goiânia Decoração especial, apresentações culturais e o Papai Noel podem ser visitados no Centro da capital

A programação do Show de Natal, na Praça Cívica, em Goiânia, foi aberta nesta sexta-feira (30) com a presença do Papai Noel e exibição do Coral Infantil do Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter, que apresentou uma cantata. Neste sábado (1°) está programada a apresentação do Coral Jovem de Goiânia, da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Goiâni...