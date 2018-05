Cidades Atrações de dança e música movimentam a Praça Cívica em homenagem às mães As apresentações foram realizadas em dois palcos na Praça Cívica, que ficou toda colorida com as diferentes atividades

Uma série de atividades culturais movimentou o marco zero da capital em comemoração ao Dias das Mães neste sábado (12). A iniciativa, do governador José Eliton e a presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Fabrina Müller, contou com apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de Goiás, ponto alto dos concertos e apresentações que começaram à...