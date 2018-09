Cidades Ator global é atingido por estilhaços após seu carro ser alvo de tiros Policiais informaram que um arrastão ocorria nas proximidades

Na manhã desta quarta-feira (5), o ator Ícaro Silva foi atingido por estilhaços de bala enquanto atravessava de carro o Túnel Zuzu Angel, nas proximidades da Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. As informações são do Jornal Extra. De acordo com as primeiras informações do 23º BPM (Leblon), o ator escutou gritos, assustou e acelerou o veículo. Foi quando tiros ...