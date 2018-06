Cidades Ato em frente a Assembleia cobra mais empenho na investigação das mortes de jovens no CIP Várias cruzes foram fixadas no gramado da casa pelos participantes

Um ato realizado, na manhã desta quinta-feira (14), em frente a Assembleia Legislativa, no Setor Oeste, em Goiânia, pediu mais empenho na investigação da morte de nove internos do Centro de Internação Provisória do 7º Batalhão durante um incêndio no mês passado. O grupo, organizado pelo Movimento Nego Unificado, pediu ainda o fechamento imediato da unidade e a t...