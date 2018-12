Cidades Atleta é atingida por lancha dos bombeiros durante campeonato e tem pé amputado A Secretaria Estadual de Saúde informou que a vítima passou por cirurgia e está internada em estado grave na UTI

A atleta Ludimila Barbosa de Oliveira, de 40 anos, que foi atingida por uma lanche do Corpo de Bombeiros durante competição aquática, teve o pé amputado neste domingo, 2. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a vítima passou por cirurgia ainda pela manhã e está internada em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral de Palmas. A mulher...