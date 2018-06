Cidades ‘Atiradores usaram pistolas com kit rajada no meio da multidão’ durante festa junina, diz delegado Homens mascarados dispararam pelo menos 60 vezes contra um grupo de pessoas; três morreram e cinco ficaram feridas

Os homens mascarados que atiraram durante uma festa junina na noite da última sexta-feira (15), no setor Jardim Florença, em Aparecida de Goiânia, utilizaram uma pistola com kit rajada no meio da multidão, segundo as informações do delegado Eduardo Rodovalho, responsável pelo caso. Mais de 60 cápsulas de munições foram recolhidas no local. “Os atiradores estavam c...