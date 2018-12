Vida Urbana Atirador mata quatro pessoas na catedral de Campinas, fere outras quatro e comete suicídio O autor dos disparos usou uma pistola e um revólver

Um homem entrou na Catedral Metropolitana de Campinas, no centro da cidade, na tarde desta terça-feira, 11, e atirou em oito pessoas que estavam rezando no local. As primeiras informações indicam que quatro pessoas morreram. O atirador se matou. As outras quatro pessoas ficaram feridas. Na hora do ataque houve corre-corre no centro da cidade, principalmente na rua 13 d...