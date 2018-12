Vida Urbana Atirador mata 4 em igreja de Campinas, em São Paulo A polícia investiga motivação de atentado que atingiu oito pessoas durante missa. Homem que utilizava duas armas calibres .40 e .38 mm foi alvejado na perna e suicidou

O atirador que entrou na Catedral Metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo, e atirou contra oito pessoas que estavam rezando no local por volta das 13 horas desta terça-feira (11), foi identificado como Euler Fernando Grandolpho Segundo o delegado José Henrique Ventura, diretor do Departamento de Polícia Judiciária São Paulo Interior 2 (Deinter 2), Grandolpho,...