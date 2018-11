Cidades Atirador invade igreja e pastor é baleado durante culto; veja vídeo 🎥 O autor dos disparos foi detido pelos fiéis da igreja até a chegada da polícia

Um pastor foi baleado no altar durante um culto na noite deste domingo (11), em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. A celebração religiosa era transmitida ao vivo pelas redes sociais. No vídeo, é possível ver o atirador se aproximando e fazendo vários disparos. Sete pessoas acompanhavam a pregação de cima do altar. O autor dos disparos foi detido ...