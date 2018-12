Vida Urbana Atirador filma assassinato de jovem de 20 anos, em Goiânia O crime aconteceu na tarde desse sábado (29), no bairro Capuava

O assassinato de um jovem de 20 anos foi filmado pelo atirador e as imagens estão circulando nas redes sociais. O crime aconteceu na tarde desse sábado (29), na Alameda das Mansões, no bairro Capuava, em Goiânia. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu), a vítima foi baleada no rosto, nos braços, nas pernas e no tórax. O suspeito de cometer o homicídio fug...