Vida Urbana ‘Atentado’, Dilma, Michelle Bolsonaro e vídeos falsos: veja os boatos sobre a tragédia de Brumadinho No calor de momentos de crise e tragédia, é comum que as pessoas compartilhem mensagens sem checá-las

O rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, motivou a criação de vários boatos e teorias conspiratórias. Reunimos abaixo as informações falsas sobre o assunto que têm circulado com mais frequência. No calor de momentos de crise e tragédia, é comum que as pessoas compartilhem mensagens sem checá-las. Mas é importante se valer do ceticismo e pensar...