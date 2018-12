Vida Urbana Ataque em Campinas não muda disposição em liberar armas, diz ministro de Bolsonaro Tiroteio dentro da Catedral Metropolitana de Campinas deixou cinco pessoas mortas

O ministro extraordinário da Transição, Onyx Lorenzoni, afirmou na terça-feira, 11, que o tiroteio que terminou com cinco pessoas mortas na Catedral Metropolitana de Campinas (SP) não vai mudar a disposição do futuro governo em liberar a posse de armas de fogo no País. "São coisas completamente diferentes", disse. Para Onyx, os governos do PT, com o auxílio do MDB, des...