18 cachorros morreram depois de serem atacados por abelhas na tarde desta segunda-feira (2) em uma casa no Lago Sul, em Brasília (DF). As informações são do Correio Braziliense.

A proprietária do canil contou que não estava no local no momento do incidente e que o ataque já tinha acontecido quando ela chegou. Um funcionário do canil acionou o veterinário para socorrer os animais. Oito cães não resistiram às picadas e morreram no local. Cerca de 30 foram encaminhados para uma clínica veterinária, onde outros dez também acabaram morrendo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a hipótese levantada é de que o latido dos cachorros possa ter atraído as abelhas, já que são sensíveis ao barulho. Elas estavam dentro de um bueiro na região.

A dona do canil informou que os cães são da raça Yorkshire Terrier e eram destinados a doação.

Captura

Os bombeiros não conseguiram capturar as abelhas dispersas no período da tarde, e algumas pessoas também foram picadas. Moradores da casa e os responsáveis pelo canil foram orientados para prevenir novos ataques e, à noite, iniciaram a captura. Nenhum morador precisou de atendimento médico.

De acordo com as informações, o sargento explicou que, nessas situações, os militares usam roupas específicas ou o próprio uniforme de combate a incêndio na captura dos insetos. Segundo ele, o objetivo é encontrar a rainha, para que as demais se dispersem. Depois disso, as que sobrevivem são levadas a apicultores.