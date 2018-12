Vida Urbana Astrid Fontenelle se diz chocada com denúncias contra João de Deus Usuários do twitter questionam falta de posicionamento de outros artistas sobre o assunto

A jornalista e apresentadora Astrid Fontenelle comentou em sua conta no Twitter as denúncias de abuso sexual envolvendo o médium João de Deus. Ela escreveu que ficou chocada com as informações e que tem procurado saber mais sobre o assunto e que a situação “só piora”. Ela comentou, também, que recentemente outro líder espiritual, Prem Baba, também foi acusado de ...