Cidades Associação Médica critica “retaliação” cubana ao Mais Médicos AMB divulgou nota sobre o assunto hoje (17) e disse que transferir a responsabilidades pelo atendimento na atenção básica e deixou o Brasil “submisso aos humores” do governo cubano

A Associação Médica Brasileira (AMB) qualificou de retaliação a decisão do governo cubano de romper o acordo firmado com o Brasil no âmbito do Programa Mais Médicos e retirar os intercambistas do país. Em nota divulgada hoje (17), a AMB diz que o governo brasileiro transferiu “de forma temerária” para Cuba parte da responsabilidade pelo atendimento na atenção básica...