Vida Urbana Associação abre inscrições para curso de capacitação para pessoas com deficiência em Goiânia Objetivo é preparar essas pessoas para ingressar no mercado do trabalho

A Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade (Apabb), está com inscrições abertas até o dia 28 de fevereiro (quinta-feira) para a 3ª Edição do projeto de capacitação "Aprender Para Superar". O objetivo é promover a autonomia das pessoas com deficiência, preparando-os para ingressar no mercado do trabal...