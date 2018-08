Cidades Assassinatos no 1º semestre chegam a 26,1 mil no Brasil Levantamento revela que Roraima é o estado mais violento do país

Pelo menos 26,1 mil pessoas foram assassinadas no primeiro semestre de 2018 no Brasil, segundo levantamento feito pelo site de notícias G1 em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A divulgação dos números foi feita nesta terça-feira (28). A quantidade de crimes pode ser ai...