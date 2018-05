Cidades Assassinato de homem em hospital de Jataí pode ter sido por engano, diz Polícia Civil Wellington Pereira da Silva, de 30 anos, acompanhava a mulher, que estava em trabalho de parto. Ele foi atingido por quatro tiros

Duas hipóteses são cogitadas pela Polícia Civil de Goiás para as investigações da morte de um homem de 30 anos, ocorrida no Hospital das Clínicas de Jataí, no Sudoeste do Estado, na manhã desta quarta-feira (16). A vítima, identificada como Wellington Pereira da Silva, foi morta com quatro tiros enquanto acompanhava a mulher, que estava em trabalho de parto na unidad...