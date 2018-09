Cidades Assaltantes são mortos após roubar secretário municipal Polícia Militar afirma que ladrões apontaram a arma em direção ao policial e foram baleados

Dois homens foram mortos por um policial militar após render e assaltar um integrante do primeiro escalão da prefeitura de Sorocaba (SP), no final da noite desta terça-feira, dia 18. De acordo com a Polícia Civil, por volta das 21h, o secretário do Gabinete Central, Eric Rodrigues Vieira, deixava um supermercado e entrava no carro quando foi rendido pelos dois suspeitos. O...