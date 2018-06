Cidades Assaltantes invadem casa de prefeito e o amarram durante jogo do Brasil na Copa Todos os criminosos eram chilenos; pouco depois, policiais militares localizaram o trio e o prenderam em flagrante

Três homens invadiram e assaltaram a casa do prefeito de Juquitiba, na Grande São Paulo, na tarde de quarta-feira, 27, durante o jogo do Brasil pela Copa do Mundo. Ayres Scorsatto (PR) assistia à partida em sua residência no bairro de Barnabés quando os três assaltantes invadiram o local, por volta das 15h30. Ele foi agredido e amarrado pelos criminosos. Segundo informações...