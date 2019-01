Vida Urbana As influências de João de Deus no campo político Auxiliares diretos do médium na Casa Dom Inácio de Loyola são ex-prefeito e ex-vereador da cidade. Outros candidatos também tiveram o apoio do líder espiritual

As influências de João Teixeira de Faria, o João de Deus, em Abadiânia (GO), a 90 quilômetros de Goiânia, não se restringem a comércios da cidade que carregam o selo de “aprovados pela entidade” que o médium diz incorporar. João de Deus tem em sua volta políticos do município. Na cidade, a população comenta que o homem busca apoiar candidatos (que nem sempre vencem) ...