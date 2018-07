Cidades As armadilhas da intervenção estética A divulgação de serviços por meio de grupos de WhatsApp e Facebook pode ser arriscada se potenciais clientes não fizerem uma boa pesquisa de profissionais

Depois de mais um caso de cirurgia estética com fim trágico, especialistas chamam a atenção para as armadilhas que esse mercado pode oferecer. Preços atrativos, facilidades de pagamento e resultados milagrosos podem ser reais, mas devem ser observados com cuidado para o resultado não ser como o da bancária Lilian Calixto, que morreu no dia 15 de julho, no Rio de Janeiro, d...