Cidades Artista plástico atropelado após briga no trânsito deve ser ouvido nesta terça, em Goiânia Djefferson Alves Correa Leandro, de 38 anos, segue internado no Hospital de Urgências da capital

O artista plástico Djefferson Alves Correa Leandro, de 38 anos, atropelado durante uma briga de trânsito no Centro de Goiânia, será ouvido nesta terça-feira (16) pelo delegado Isaias Pinheiro no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde segue internado. Segundo o último boletim médico, ele segue com estado de saúde regular e respira sem a ajuda de aparelhos. Na manhã ...