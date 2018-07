Cidades Armas e munições são apreendidas em chácara de suspeito de explodir carros-fortes preso em Goiás Objetos estavam dentro de tambores enterrados no terreno, segundo a Polícia Civil

Armas, munições, coletes à prova de balas e vários explosivos foram apreendidos na tarde desta segunda-feira (23) em uma chácara em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Civil informou que os objetos estavam dentro de tambores enterrados no terreno. De acordo com a polícia, a propriedade pertence a José Wilson Pereira Júnior, o Júnior Nicolau. O homem, preso no último sábado, é apontado como um dos líderes de uma associação crim...