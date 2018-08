Cidades Aprovada criação da frota "Ônibus Rosa" para mulheres em Goiânia Projeto estabelece horários fixos para a circulação dos ônibus e restringe o uso somente à passageiras

Depois de quase dois anos de tramitação, foi aprovado, nesta quarta-feira (15), o projeto de autoria do vereador Fábio Zander (Patri) que cria uma frota de ônibus exclusiva para atender as mulheres. Trata-se da frota Ônibus Rosa. O texto foi ratificado em segunda e última votação e seguirá agora para a sanção ou veto do prefeito Iris Rezende (MDB). O projeto estab...