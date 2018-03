Apreendido jovem de 17 anos suspeito de assassinar o radialista Jefferson Pureza

Equipe da Polícia Civil comandada pelo delegado Arthur Fleury, de Guapó, com o apoio do Grupo Tático 3, apreendeu hoje (01) na cidade de Aragoiânia, a 35 quilômetros de Goiânia, dois menores de 17 anos, apontados como os executores do assassinato do radialista Jefferson Pureza, 39 anos, ocorrido no dia 17 de janeiro no município goiano de Edealina. Os adolescentes são apontados como as duas pessoas que chegaram à casa do radialista em uma motocicleta para consumar o crime.

À frente das investigações, o delegado Queops Barreto, de Edeia, apresentou no dia 9 de fevereiro o vereador José Eduardo Alves da Silva (PR), de Edealina, como o mandante do crime. Um dos adolescentes, conforme a Polícia Civil, teria recebido R$ 5 mil e a arma para executar o assassinato. O outro, que conduziu a motocicleta, teria recebido R$ 2 mil. A dupla será encaminhada ainda nesta quinta-feira para Edeia.

O POPULAR mostrou que Jefferson Pureza, também conhecido como Pontalina, era uma figura polêmica. Ele comandava o programa A Voz do Povo na rádio Beira Rio FM que pertence ao casal Vantuir Alves de Oliveira e Dolores Cristina Leandro Neves, ambos do Democratas, ele ex-prefeito de Edealina e ela candidata derrotada à prefeitura nas últimas eleições. O casal é adversário político do ex-prefeito João Batista Gomes Rodrigues, o Batista Boiadeiro (PTB), e do atual, Winícius Arantes de Miranda (PTC), eleito com o apoio do primeiro. Em seus comentários, o radialista não poupava nenhum deles, nem o vereador José Eduardo que integra a base do prefeito.

No programa do dia 26 de janeiro de 2017, Jefferson Pureza apontou o vereador José Eduardo como um dos responsáveis pelo seu destino, caso algo acontecesse. A polícia descobriu que, além das desavenças políticas, o estopim para que o vereador encomendasse a morte do radialista foi a descoberta de que sua ex-mulher teria tido um relacionamento com Pureza. O inquérito ainda não está concluído.