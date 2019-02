Vida Urbana Aposentados e pensionistas nascidos em fevereiro devem se recadastrar até dia 28 O recadastramento anual dos dados é uma exigência legal. Aquele que não estiver com os dados atualizados após essa data terá o pagamento do benefício bloqueado

Os aposentados vinculados à Prefeitura de Goiânia nascidos no mês de fevereiro têm até o próximo dia 28 para se recadastrar no Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Goiânia, no Setor Oeste. Aquele que não estiver com os dados atualizados após essa data terá o pagamento do benefício bloqueado. O mesmo prazo para atualização dos dados&n...