Vida Urbana Aposentado assume manutenção da pista do Eixo Anhanguera em Goiânia Homem de 55 anos se sensibiliza com queixas de motoristas e usa bicicleta para cuidar de asfalto

Sob o sol escaldante, o mecânico aposentado André Carlos, de 55 anos, costuma percorrer de bicicleta pelo menos três vezes por semana o eixo central da Avenida Anhanguera entre a Praça do Bandeirante e o Jardim Novo Mundo. No bagageiro uma caixa plástica carregada de resquícios de asfalto, substrato do que um dia foi pavimentação na via. O material, no imaginário de A...