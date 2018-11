Cidades Aposentada é furtada na classe executiva durante voo do Brasil para Nova York Ladrão pegou carteira de idosa de 88 anos e não deixou nem passaporte nem RG

No último dia 2 de novembro, a aposentada Maria Alice Arantes, de 88 anos, embarcou com duas filhas na classe executiva, em São Paulo, com destino a Nova York. Boa parte do voo transcorreu na madrugada, por isso ela e a maioria dos outros passageiros passaram dormindo. Pouco antes de pousar, quando foi conferir a bolsa, a senhora se deu conta que algo estava errado: s...