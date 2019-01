Vida Urbana Aplicativo de transporte 'Moobi' chega a Goiânia prometendo tarifas mais baratas que Uber e 99 Além dos preços reduzidos, a plataforma se diferencia por oferecer opção com motoristas femininas, carro para pets, moto-rápido, veículos para transporte de bebês, e adaptados para pessoas com necessidades especiais

Os aplicativos de transporte revolucionaram a mobilidade urbana nos últimos anos. Com eles, o deslocamento de um lugar para o outro nos centros urbanos ficou mais fácil e acessível. E com o aumento do número app, também a gama de serviços oferecidos. Criado em 2018, o Moobi já tem suas operações instaladas em Belém, Manaus, Balneário Camboriú, Boa Vista, Fortaleza e Belo...