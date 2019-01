Vida Urbana Aplicativo de transporte coletivo começa a operar em 9 bairros de Goiânia Aplicativo que começa a funcionar dia 11 visa oferecer serviço nos moldes do de carros particulares, com preços mais acessíveis no Centro expandido da capital

Uma nova forma de transporte coletivo, por meio de aplicativo de celular, utilizado em mais de 50 cidades do mundo, vai entrar em operação em nove bairros de Goiânia no dia 11 de fevereiro inaugurando o serviço na América Latina. Trata-se do CityBus 2.0, idealizado para atender uma demanda de passageiros que precisa se deslocar em curtas distâncias. O serviço foi apr...