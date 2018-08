Cidades Apenas uma cliente voltou para pagar conta de bar alvo de tiroteio em Goiânia Dos R$ 65 mil que ficaram pendentes de contas após disparos em casa no Setor Sudoeste, apenas comanda de 180 reais foi quitada. Delegado espera que dois suspeitos se apresentem

O prejuízo acumulado pelo bar que foi alvo de tiros na noite do último sábado (11), no Setor Sudoeste, ainda não foi recuperado. De acordo com Welington Teles, advogado do estabelecimento, estima-se que 100 mil reais tenham sido perdidos naquela ocasião, sendo quase R$ 65 mil referentes a contas deixadas em aberto após os disparos. Destas, segundo ele, apenas uma foi ...