Cidades Apenas 3,3% dos estudantes brasileiros querem ser professores Quando se trata daqueles que querem ser professores em escolas, na educação básica, esse percentual cai para 2,4%

“Meu sonho mesmo é dar aula para o ensino médio, pode ser em escola estadual, municipal ou particular”, diz Lucas dos Anjos Castro, 16 anos, estudante do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Professor Botelho Reis, em Leopoldina, Minas Gerais. “Eu me vejo como professor, igual aos meus, na correria, rodando para lá e para cá, entrando em uma sala e outra. É...