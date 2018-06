Cidades Apenas 100 vagas devem ser liberadas na UFG Benefício chamado de bolsa-permanência recebe restrição financeira e prejudica alunos da Universidade Federal de Goiás

Como não têm conseguido ao menos se cadastrar no Programa Bolsa-Permanência do governo federal, os indígenas e quilombolas terão que concorrer com os demais estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica às bolsas disponibilizadas pela própria UFG. Para este ano, como afirmou a pró-reitora de Assuntos Estudantis da UFG, Maísa Miralva d...